Rad-Staatsmeisterschaften im Burgenland

Nach Güssing 2015 findet heuer erneut die Rad-Staatsmeisterschaft im Burgenland statt. Am 22. August wird das Einzelzeitfahren im Raum Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ausgetragen. Einen Tag später folgt mit Start und Ziel in Mattersburg das Straßenrennen.

„Impulse und Werbung für das Burgenland“

Radsport-Präsident Edmund Berlakovich präsentierte am Freitag in der Mattersburger Bauermühle die Strecken. Er freue sich, dass zum siebenten Mal in den vergangenen 13 Jahren der Titel im Burgenland vergeben wird, und er erhofft sich, „Impulse für den Radsport im Burgenland und eine gesamtinstruktive Werbung für das Burgenland“.

Ein Wermutstropfen für viele ist, dass Patrick Konrad, der in Eisenstadt wohnt, wegen der Vorbereitung auf den Giro d’Italia seinen Titel nicht im Burgenland verteidigen kann.