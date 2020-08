Kinos warten dringend auf Kassenschlager

Die Lage sei katastrophal, so Oliver Treiber. Er betreibt das Kino in Oberpullendorf: „Die Coronavirus-Krise hat das Geschäft komplett zusammengehaut. Ich glaube, das Kino ist momentan auch nicht wieder in den Köpfen der Leute zurück, dass sie sich denken, dass sie ins Kino gehen könnten. Man sehnt sich wirklich nach der alten Normalität.“

„Licht am Horizont“

Auch für Hannes Kaindlbauer, Kino-Betreiber in Oberwart, ist die Situation schwierig. Das Diesel Kino ist zwar schon seit Ende Mai wieder in Betrieb, die Geschäfte laufen aber schlecht. Blockbuster fehlen, die das Kinopublikum wieder in die Kinosäle bringen. „Es schaut jetzt schon wieder besser aus: Diese Woche haben sieben Filme gestartet, es sind einige Kinderfilme dabei. Man sieht ein bisschen Licht am Horizont“, so Kaindlbauer.

Ermäßigte Tickets sollen Kunden anlocken

Die große Kino-Kette Cineplexx öffnete in dieser Woche wieder ihre Pforten. Das sei für die ganze Branche positiv, so Kaindlbauer. Laut Cineplexx sei der Start im Burgenland gelungen: Man konnte auch aufgrund ermäßigter Tickets viele Besucher für die ersten Vorstellungen in den Kinos Mattersburg und Parndorf gewinnen.

Die Kinobetreiber hoffen nun auf eine Belebung des Geschäfts mit neuen Filmen im Herbst.