Doskozil in Ibiza-U-Ausschuss geladen

Die neue Befragungsrunde soll am 9. September mit dem Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) beginnen. Bis November sollen dann unter anderem auch der Industrielle Hans Peter Haselsteiner, Immobilieninvestor Rene Benko und auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geladen werden. Der hatte ja im Juni bereits angekündigt, dass er einer Einladung in den Ausschuss gerne Nachkommen würde – mehr dazu in U-Ausschuss: „Komme sehr gerne“

Genaue Reihung steht noch nicht fest

Der Fahrplan wurde für die ersten zehn Befragungstage festgelegt. Zudem habe man sich für die November-Termine auf die thematischen Schwerpunkte geeinigt. Über die genaue Reihung soll bis zum September aber noch auf Referentenebene weiterverhandelt werden.