Wie geht es beim SV Mattersburg weiter?

Die Aussagen der beiden Langzeit-Mitglieder Gerhard Hermann und Karl Strobl spiegelten die Stimmung bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend wider. Es sei ganz traurig und die Enttäuschung sei riesengroß, weil man eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass es so weit kommen wird, hieß es – mehr dazu in SV Mattersburg stellt Spielbetrieb ein.

ORF

Bankenskandal schreckte wohl auch Investoren ab

In den Wochen seit Bekanntwerden des Commerzialbank-Skandals hat eine kleine Gruppe Funktionäre versucht, den Verein noch zu retten – allerdings vergeblich. Die finanziellen Unsicherheiten seien einfach zu groß gewesen und hätten am Ende wohl auch mögliche Investoren abgeschreckt, sagte Interims-Präsident Hans Georg Deischler. „Es wird kein Interessent, Investor oder Gönner einsteigen, wenn hier Geld verbrannt wird, weil man nicht weiß, welche Forderungen auf den Klub zukommen“, so Deischler.

ORF

Spieler können ablösefrei wechseln

Ebenfalls in den Prozess involviert war Ex-Trainer Franz Ponweiser. „Natürlich ist jeder enttäuscht, vor allem nach dieser Runde, in der wir den Abstieg verhindert haben. Da waren wir total in Euphorie und man hat gesehen was da entstanden ist und wie wir rosig in die Zukunft schauen können. Leider ist das jetzt alles zu Ende gegangen“, sagte Ponweiser. Die Spieler des SV Mattersburg können nun ablösefrei zu anderen Vereinen wechseln. Einige haben das auch schon getan, wie etwa Markus Kuster, Philipp Erhardt oder Patrick Salomon.

Hoffnung für Fußballakademie

Die Fußballakademie in Mattersburg gehörte nur zu 35 Prozent dem SV Mattersburg. Hier könnte der Spielbetrieb fortgeführt werden, da die Akademie auch vom Land gefördert wird. Fraglich ist noch, was mit dem Pappelstadion passiert. Dieses ist nämlich im Besitz der Gemeinde.