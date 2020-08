U-Ausschuss: Frage nach politischer Verantwortung

Gibt es eine politische Verantwortung in der Causa Commerzialbank, und wenn ja, wer trägt sie? Über diese Frage stritten die Parteien in den vergangenen Tagen schon viel, einig ist man sich aber offenbar darüber, dass ein Untersuchungsausschuss Antworten finden könnte.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erklärte bereits vor zwei Tagen, dass die SPÖ einem U-Ausschuss „jederzeit“ zustimme und aus dem SPÖ-Klub hieß es am Donnerstag, man stehe für eine konsequente Aufklärung des „Kriminalfalls Commerzialbank“ und begrüße einen U-Ausschuss. Auch die ÖVP meinte, es solle eine parlamentarische Untersuchung geben. Sie will dem Landeshauptmann und der SPÖ aber vorher noch bis zum Sonderlandtag Zeit geben, um für Aufklärung zu sorgen.

Neue Verfahrensordnung noch nicht in Kraft

Die FPÖ legte sich bereits am Mittwoch fest: Die politische Verantwortung müsse in einem U-Ausschuss geklärt werden. Auch die Grünen wollen die Verschränkung zwischen Politik und Bank parlamentarisch untersuchen, wollen aber erst dann einen U-Ausschuss, wenn die vom Landtag im Juli beschlossenen neuen Regeln gelten. Damit werden U-Ausschüsse nach dem Vorbild des Bundes abgewickelt und die Minderheitsrechte der Opposition gestärkt.

Laut Landtagsdirektorin Elisabeth Neuhold ist die neue Verfahrensordnung für U-Ausschüsse noch nicht in Kraft, weil man für diesen Teil des Verfassungspakets noch auf die Zustimmung des Bundes wartet. Sie rechnet in drei bis vier Wochen damit. Ein U-Ausschuss zur Commerzialbank wäre übrigens bereits der zweite zu einem Bankenskandal im Burgenland: Auch der Bank-Burgenland-Skandal wurde im Landtag aufgearbeitet.

NEOS will unabhängige Untersuchungskommission

NEOS will den Skandal um die Commerzialbank Mattersburg von einer unabhängigen Untersuchungskommission aufarbeiten lassen. Als Vorbild könnte die 2014 von der Bundesregierung eingesetzte „Griss-Kommission“ dienen, welche die Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Hypo-Alpe-Adria-Bank untersuchte.

Hofer gegen unabhängige Kommission

FPÖ-Chef Norbert Hofer ist gegen den Vorschlag von NEOS, den Skandal um die Commerzialbank Mattersburg von einer unabhängigen Untersuchungskommission aufarbeiten zu lassen. „Ich halte das für überflüssig“, sagte er am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Sowohl ein Untersuchungsausschuss als auch die Behörden würden in diesem Fall zur Aufklärung beitragen.