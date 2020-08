Schicksalsschlag: Leben mit einem Bein

Es ist ein schwerer Weg, den Sindy derzeit zu gehen hat. Bis vor wenigen Wochen war die 23-jährige Limbacherin ein lebensfroher Mensch, machte viel Sport. Dann gab es die furchtbare Diagnose. „Ich habe Anfang Juni die Diagnose Weichteiltumor erhalten und habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, dass ich mir das Bein amputieren lasse. Ich möchte ein möglichst langes Leben führen und das war für mich die einzige Möglichkeit“, so Sindy.

Entscheidung für ein langes Leben

Die Bein-Amputation erfolgte im Landeskrankenhaus Graz und verlief ohne Komplikationen. „Ich muss sagen, es geht mir relativ gut. Ich habe mich innerhalb von drei Sekunden für die Operation entschieden. Es war für mich klar, dass ich das mache. Deswegen war es für mich auch nicht schlimm, als ich nach der Operation aufgewacht bin und gesehen habe, dass mein Bein weg ist“, so die junge Frau.

ORF/Krenn

„Habe bisher ein selbstständiges Leben geführt“

Sindy mag derzeit aus verständlichen Gründen nicht gerne vor die Fernsehkamera. Ihr Leben veränderte sich mit einem Schlag komplett. „Mein größtes Problem ist, dass ich nicht mehr selbstständig bin. Ich habe bisher ein selbstständiges Leben geführt – das ist mir dadurch genommen worden. Ich brauche so viel Unterstützung im Haushalt, dass ich ohne die Hilfe meiner Eltern nicht zurechtkommen würde – da bin ich ihnen auch sehr dankbar“, schilderte Sindy.

Die Büroangestellte braucht ein neues Auto mit Automatik und außerdem müssen Gas- und Bremspedal umgebaut werden, weil ihr das rechte Bein fehlt. Ihr größter Wunsch sei, dass sie wieder in ihr selbstständiges Leben zurückkehren kann – dass sie wieder Autofahren kann, wieder ins Berufsleben einsteigen kann und wieder selbstständig die Stiegen hinaufgehen kann, ohne dass jemand aufpassen muss.

ORF

Unterstützung von Ortsbevölkerung

In ihrem Heimatort Limbach lässt man Sindy mit ihrem Schicksal nicht allein. Es wurde ein Spendenkonto eingerichtet und alle Vereine im Ort sowie viele Freunde und Bekannte wollen der 23-Jährigen helfen. „Wir möchten sie unterstützen, weil ihr Vater hat jetzt doch einige Umbauarbeiten im Haus zu erledigen“, so der Obmann des Tennisclubs in Limbach Klaus Kroboth.

Auch die Organisatoren des Christkindlmarktes in Limbach unterstützen finanziell, so Maria Brantweiner. Sindy sagte, sie sei sehr gerührt und dankbar, weil sie es gar nicht glauben könne, dass sich so viele Menschen für sie interessieren. In wenigen Wochen wird Sindy eine Beinprothese erhalten, doch der Weg zurück in die Normalität ist noch weit.