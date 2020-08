Verletzte nach Auffahrunfall

Gegen 15.00 Uhr kam es auf der B50 in Neusiedl am See vor einem Kreisverkehr nahe eines Gasthauses zu einem Auffahrunfall. Ein von Jois kommender 50-jähriger Fahrzeuglenker übersah das vor ihm zum Stillstand kommende Auto und prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des Autos einer 44-jährigen Lenkerin.

Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Die Feuerwehr Neusiedl am See war mit 13 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeugen vor Ort und entfernte die beiden stark beschädigten Fahrzeuge. Es kam dabei im Bereich der B50 kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.