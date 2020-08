Vier Medaillen für Grabowski in Graz

Mit insgesamt vier Medaillen – zweimal Gold und zweimal Silber – zeigte sich Lena Grabowski bei den österreichischen Staatsmeisterschaften von ihrer besten Seite. Die Goldmedaille in ihrer Paradedisziplin – den 200-Meter-Rücken – konnte sie erwartungsgemäß gewinnen. Dabei unterbot die junge Parndorferin, die auch schon für Olympia fix qualifiziert ist, das WM-Limit für Fukuoka 2022.

Neuer Junioren-Rekord über 100-Meter-Rücken

Titel Nummer zwei sicherte sich Grabowski über die 100-Meter-Rücken. Dabei kam es zum erwarteten Duell mit der österreichischen Rekordhalterin über diese Distanz, mit der Grazerin Caroline Pilhatsch. Mit einer Zeit von 1:01:29 gewinnt Lena Grabowski mit 85 Hundertstelsekunden Vorsprung ihre zweite Goldmedaille bei diesen Titelkämpfen und stellte dabei über die 100-Meter-Rücken den österreichischen Junioren-Rekord von Caroline Pilhatsch ein.

„Bisher war sie immer dominanter in dieser Disziplin. Es war auch für mich sehr überraschend, dass ich meine persönliche Bestzeit wieder unterboten habe – damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet“, so Grabowski. Über die 50-Meter-Rücken stand die 17-Jährige von der Schwimm-Union Neusiedl wieder am Podest, blieb aber dieses Mal deutlich hinter Caroline Pilhatsch und wird Zweite. Ebenfalls Silber gewann Lena Grabowski über die 200-Meter-Lagen, die sie in Graz eigentlich nur aus Trainingsgründen geschwommen ist.

Für eine weitere burgenländische Medaille bei den österreichischen Schwimm-Staatsmeisterschaften sorgte Sebastian Giefing aus Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf) bei den Herren. Über die 200-Meter-Schmetterling sicherte er sich die Bronzemedaille.