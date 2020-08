Erste positive Bilanz für Schatzgrube

Die Schatzgrube ist ein sozialökonomischer Betrieb. Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern werden gut erhaltene Waren verkauft, die der Volkshilfe von der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden – das sind beispielsweise Kleidung, Bücher, Möbel, Geschirr und Elektrogeräte. Die Bilanz nach einem Jahr könne sich sehen lassen, sagte die Präsidentin der Volkshilfe und Landtagspräsidentin Verena Dunst.

Rund 10.000 Kunden seit Eröffnung

„Das ist ein Erfolgsprojekt geworden. Seit der Eröffnung haben wir 7.000 Einkäufe gehabt, also mindestens 40 Einkäufe pro Öffnungstag und bisher rund 10.000 Kunden. Die Waren sind schnell weg und drehen sich sozusagen schnell im Karussell“, so Dunst. Die wirtschaftlichen Aspekte sind beim Projekt Schatzgrube eher zweitrangig.

ORF/Kurt Krenn

Im Vordergrund steht die Schaffung von Jobs für Langzeitarbeitslose ab 50 Plus. Auch da sei man bisher durchaus erfolgreich gewesen, sagte die Projektleiterin Cornelia Halper. Es sei bereits gelungen vier Transitarbeitskräfte in die freie Wirtschaft zu vermitteln und dabei sei allen der Abschied schwergefallen, so Halper.

Hauptplatz im Ort wird wieder belebt

Die Schatzgrube steht direkt im Zentrum von Großpetersdorf, wo etliche Geschäftslokale derzeit leer stehen. Aus Sicht von Bürgermeister Wolfgang Tauss (SPÖ) ist die Schatzgrube eine Bereicherung für das Ortszentrum. Es sei ein sogenannter Eye-Catcher, der ganz wichtig für Großpetersdorf und die Belebung des Hauptplatzes sei – hier sei etwas entstanden, so Tauss. Finanziert wird die Großpetersdorfer Schatzgrube von der Volkshilfe, vom Land und dem AMS.