FMA bestätigt RMB-Überweisungsversuch

Das Regionalmanagement Burgenland, eine Tochtergesellschaft des Landes, habe tatsächlich in quasi letzter Minute versucht, rund 1,2 Millionen Euro aus der Commerzialbank zu retten. Am 14. Juli um 23:41 Uhr sei der Überweisungsauftrag eingegangen, sagte FMA-Sprecher Klaus Grubelnik, also vier Minuten, bevor die Geschäfte der Commerzialbank Mattersburg behördlich eingestellt wurden. Allerdings habe die Bank in Folge unter der Leitung des nun eingesetzten Regierungskommissärs eine Stornierung der Überweisung veranlasst.

FMA: Sämtliche Kontobewegungen festgehalten

Gleichzeitig schließt die FMA nicht ausdrücklich aus, dass ähnliche Versuche, von möglicherweise vorab über die Pleite der Bank informierten Personen, Geld abzuziehen, von Erfolg gekrönt waren. Klar ist, dass die Bank nächtlich erfolgte Überweisungen überprüfen und nachträglich löschen kann. Ob dies in jedem Fall erfolgt ist, ist unklar. Unkommentiert ließ die FMA die von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geäußerte Vermutung, es seien im letzten Moment noch fünf bis zehn Millionen Euro abgezogen worden. Die FMA versicherte aber, dass sämtliche Kontenbewegungen festgehalten und in Folge strafrechtliche Ermittlungen möglich sind.

FMA bestätigt Doskozil Anfrage

In Bezug auf Hans Peter Doskozil erklärte die FMA, dass sich der Landeshauptmann am späten Nachmittag des 14. Juli bei der FMA schriftlich gemeldet hätte, mit der Mitteilung, er hätte von einer Selbstanzeige von Martin Pucher erfahren, zu diesem Zeitpunkt war Pucher noch Chef der Commerzialbank. Die FMA habe sich in Folge nach 20.00 Uhr bei Hans Peter Doskozil gemeldet und ihn davon unterrichtet, dass die Bank in wenigen Stunden geschlossen werde. Doskozil sagte, er habe in Folge die Landesregierung darüber informiert, sonst jedoch niemanden.

ORF

Auszahlung der Kundeneinlagen weitgehend abgeschlossen

Aktuell bleibt auch weiterhin das Thema Einlagensicherung, die nun die Auszahlung der Kundeneinlagen weitgehend abgeschlossen hat. „Wir kommen jetzt schön langsam in die Phase, wo wir uns auch um die Spezialfälle kümmern können – zum Beispiel Treuhandschaften, Verlassenschaften, oder Einlagen über 100.000 Euro. Das Servicecenter, das wir in Zemendorf in der Filiale geöffnet haben, da merken wir doch, dass die Frequenz der Kunden, die es in Anspruch nehmen, deutlich zurückgeht. Das heißt, das werden wir Ende der Woche schließen, das wird dann nicht mehr erforderlich sein“, so Geschäftsführer Stefan Tacke.

Einlagensicherung auf erfundene Kredite gestoßen

Im Zuge ihrer Arbeit sei die Einlagensicherung auf eine Reihe von erfundenen Krediten in der Commerzialbank gestoßen, so Stefan Tacke. Kunden, die eigentlich nur Einlagen bei der Bank gehabt haben, seien ohne ihr Wissen als Kreditkunden geführt worden, mit angeblichen Schulden von bis zu 1,5 Millionen Euro. Die Einlagensicherung habe versucht, diese Fälle zu klären, und sei darin erfolgreich gewesen, auch diesen Kunden ihren entstandenen Schaden zu ersetzen.