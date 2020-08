Arbeitslosigkeit erneut gestiegen

9.982 Männer und Frauen waren mit Ende Juli im Burgenland arbeitslos gemeldet. Das ist gegenüber dem Juli 2019 ein Plus von 2.473 Arbeitslosen oder knapp 33 Prozent. Dazu kommen noch 1.405 Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Das sind aber um fast sieben Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang ist Coronavirus-bedingt, da es auch beim AMS eine Schulungspause gegeben hat und die Kurse erst wieder angelaufen sind. Mehr Frauen als Männer sind arbeitslos. Deutlich gestiegen ist die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen mit 24,5 Prozent und bei den Langzeitarbeitslosen mit 23 Prozent.

Größter Anstieg in Neusiedl am See

Von allen burgenländischen Bezirken gibt es in Neusiedl am See mit rund 46 Prozent den höchsten Anstieg bei den Beschäftigungslosen. 319 Jugendliche suchen mit Stichtag 31. Juli im Burgenland eine Lehrstelle – um 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt im Burgenland bei 8,4 Prozent – um zwei Prozent höher als im Juli 2019.