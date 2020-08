Commerzialbank: 1,2 Mio. Euro abgehoben

Laut dem Medienbericht erfolgte die Geldabhebung am 14. Juli kurz nach 21.30 Uhr. Nur zweieinhalb Stunden später ließ die Finanzmarktaufsicht die Bank sperren, wodurch keinerlei Kontobewegungen mehr möglich waren. Dem „Kurier“ zufolge war die Abhebung von etwa 1,2 Mio. Euro der rund 2,5 Mio. Euro, die das RMB, eine Tochtergesellschaft des Landes, bei der Mattersburger Commerzialbank deponiert hatte, in besagter Nacht die „auffälligste Geldüberweisung“.

Ex-Landesrat Illedits bis März Nordburgenland plus-Obmann

Laut dem „Kurier“-Bericht gebe es auch eine Verbindung zwischen RMB und dem am Samstag zurückgetretene Landesrat Christian Illedits (SPÖ) – die Verbindung würde aufgrund der Obmann-Tätigkeit von Illedits bei der LAG Nordburgenland plus, einem Verein aus 69 Gemeinden und deren Partnern, der nach eigenen Worten die Regionalentwicklung im Nordburgenland vorantreibt, bestehen. Eine Recherche des ORF-Burgenland ergab, dass Illedits seit März des heurigen Jahres nicht mehr an der Spitze des Vereins steht – mehr dazu in Nordburgenland plus: Schlager löst Illedits ab.

ORF

Rücktritt wegen Geschenkannahme

Illedits war nach eineinhalb Jahren als Landesrat am Samstag zurückgetreten, weil er vor zwei Jahren ein 100-Gramm-Goldblatt mit dem heutigen Wert von 5.400 Euro als Geburtstagsgeschenk des SV Mattersburg angenommen habe – mehr dazu in Landesrat Christian Illedits zurückgetreten.

Petrik: „Hatte Illedits Insiderinformationen?“

Diesen Zusammenhang hinterfragten am Sonntag die Grünen – „Hatte der nun zurückgetretene Wirtschaftslandesrat davon Kenntnis, dass eine Million Euro aus der Commerzialbank abgehoben wurde?“, fragte Landessprecherin Regina Petrik in einer Aussendung Sonntagabend. Eine weitere Frage, die sich stelle sei, ob es üblich ist, „dass solche hohen Summen mitten in der Nacht von der RMB abgehoben werden“, wurde Petrik zitiert.

Hofer: „Verwicklung der Landespolitik“

Und FPÖ-Chef Norbert Hofer forderte eine Veröffentlichung, welche politischen Funktionäre ihr Vermögen kurz vor der Schließung der Bank noch abgehoben haben. „Offenbar gibt es eine tiefe Verwicklung der Landespolitik im Bankenskandal. Hier gibt es eine Menge aufzuarbeiten", so Hofer in einer Aussendung.

Doskozil Stellungnahme am Montag

Nachdem Illedits am Samstagnachmittag überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, wird SPÖ-Parteichef Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Montag um 12.00 Uhr in einer Pressekonferenz, die weiteren Schritte in der SPÖ bekannt geben.

Auch ÖVP gibt Pressekonferenz

Der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz hat eine Stellungnahme zu den neuen Entwicklungen im Commerzialbankskandal angekündigt, in einer Pressekonferenz ab 9.00 Uhr – beide Pressekonferenzen werden im Livestream übertragen – auf burgenland.ORF.at.