Christian Illedits: Vom Postler zum Landesrat

Christian Illedits übernahm im Jahr 2003 den Posten des SPÖ-Klubobmannes, seit 2004 war er Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Mattersburg. Dabei hatte er ursprünglich ganz andere Karrierepläne. „Eigentlich wollte ich immer Sportlehrer werden. Das hat sich aber ganz anders entwickelt, denn ich bin dann Postangestellter geworden“, so Illedits in einem ORF-Burgenland-Interview im Jahr 2003.

ORF

Seit dem Jahr 2000 im Landtag

Am Ende entschied sich Illedits doch für die Politik. Christian Illedits wurde 1958 in Wiener Neustadt geboren und absolvierte eine Allgemeinbildende Höhere Schule mit Matura in Mattersburg. Im Jahr 1997 wurde er Bürgermeister von Draßburg (Bezirk Mattersburg) und blieb bis 2012 im Amt – zuvor war er bereits seit 1980 Mitglied im SPÖ-Ortsparteiausschuss. Seit dem Jahr 2000 war er im Burgenländischen Landtag. Seit 2004 hatte er den Bezirksparteivorsitz der SPÖ im Bezirk Mattersburg inne.

ORF

Auf europäischer Ebene aktiv

Auch auf der europäischen Bühne war Illedits politisch aktiv – im Ausschuss der Regionen in Brüssel setzte er sich seit 2010 für das Burgenland ein. Der jahrelange Präsident des ASKÖ Burgenland gab sich auch selbst gerne sportlich, etwa bei der traditionellen SPÖ-Radtour. Er war außerdem bis zuletzt auch Aufsichtsratsvorsitzender der Fußballakademie Burgenland und saß bis 2019 im Österreichischen Olympischen Comite (ÖOC).

ORF

Landtagspräsident und Landesrat

Nach der Landtagswahl 2015 folgte nach zwölf Jahren als Klubchef der nächste Karrieresprung: Illedits wurde von der SPÖ als erster Landtagspräsident vorgestellt. Seit 2019 war er Mitglied der Burgenländischen Landesregierung und als Landesrat unter anderem zuständig für Soziales und Wirtschaft. Mit 1. August 2020 hat er all seine politischen Funktionen niedergelegt – mehr dazu in Landesrat Christian Illedits zurückgetreten.