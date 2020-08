Landesrat Christian Illedits zurückgetreten

Er habe vor rund 25 Jahren seine politische Laufbahn in seiner Heimatgemeinde Draßburg begonnen und habe sich dabei immer bemüht, eine ehrliche und konsequente Politik zu machen. Heute müsse er sich aber eingestehen, dass ihm ein persönlicher Fehler unterlaufen sei, der nach seinem Verständnis von Ehrlichkeit und Anstand in der Politik nach politischen Konsequenzen verlange – mit diesen Worten eröffnete Illedits seine persönliche Erklärung am Samstag.

Gold-Geschenk zum 60. Geburtstag

Der SV Mattersburg habe ihm in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Fußballakademie Burgenland zu seinem 60. Geburtstag vor zwei Jahren ein persönliches Geschenk gemacht, das er nicht hätte annehmen dürfen, so Illedits. Es gehe dabei um ein 100-Gramm-Goldblatt mit einer Vereinswidmung im Wert von heute 5.400 Euro. Dieses habe er zu Hause als Souvenir abgelegt, an eine finanzielle Verwertung habe er nie gedacht, so Illedits weiter. Eine anonyme Anzeige habe ihn nun wieder daran erinnert.

„Ich bin schon zu lange in der Politik, um nicht zu wissen, dass nun die massiven Angriffe gegen meine Person noch intensiver werden", sagte Illedits. Vor allem die ÖVP versuche ihm aufgrund seiner kurzen politischen Zuständigkeit für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften im Zusammenhang mit dem Kriminalfall Commerzialbank eine zentrale Rolle zuzuschieben“, so Illedits.

Persönliche Erklärung von Christian Illedits Am Samstagnachmittag gab Landesrat Christian Illedits vor Journalisten seinen Rücktritt bekannt.

Diese persönlichen Untergriffe halte er aus, weil er wisse, dass er sich hier absolut nichts vorzuwerfen habe. „Wogegen ich mich aber mit allen Mitteln wehren werde, sind Versuche, meine Familie, die Landesregierung und meine Partei, die SPÖ Burgenland, in dieses politische Spiel hineinzuziehen“, sagte Illedits.

Landeshauptmann am Freitagabend informiert

Am Freitagabend habe er Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) über seinen Rücktritt informiert und, dass er alle damit zusammenhängenden, öffentlichen Funktionen zurücklege, so Illedits. Weitere Fragen wollte Illedits nicht beantworten.