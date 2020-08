Onlinemessen und Weihwasser für zu Hause

Derzeit laufen im Innenraum der bekannten Basilika in Frauenkirchen Renovierungsarbeiten. Der 23 Meter hohe Innenraum erstrahlt künftig in neuem LED-Licht. Eine Modernisierung der Beleuchtung sei bereits dringend notwendig gewesen, denn die alten Lampen hätten bereits einen unschönen Brumm-Ton von sich gegeben, so der Franziskaner-Pater Thomas Lackner.

ORF

Nach Startschwierigkeiten stellt sich der Erfolg ein

Das stört nicht nur die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes, sondern auch die tägliche Live-Übertragung der Messe im Internet. Seit Mitte März spricht Pater Thomas jeden Tag online zu den Gläubigen. Die Einschaltquoten dazu sind beachtlich: zur Zeit des Coronavirus-Lockdowns waren mitunter 900 Gläubige bei den Gottesdiensten dabei.

ORF

„Wir haben sehr wackelig und mit vielen Pannen begonnen, aber mit der Zeit ist es immer besser geworden. Und ich habe Gott sei Dank mit Schwester Priya von den Josef-Schwestern eine großartige Hilfe. Sie ist da technisch ganz toll unterwegs und unterstützt mich perfekt“, so Pater Thomas.

Technisches Wissen selbst angeeignet

Die Schwester aus Indien dirigiert zwei Handykameras und sorgt mit einem Tablet für den Bildschnitt. Die Messen können beispielsweise über Facebook im Livestream oder auch später als Video konsumiert werden. Das technische Know-how dafür hat sich der Pater auf die Schnelle angeeignet. „Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es da auch entsprechende Programme gibt und habe mich dann Nächte lang hingesetzt, mich damit beschäftigt und mit Jugendlichen telefoniert und gemailt und mir das so angeeignet“, so Pater Thomas.

ORF

Weihwasser aus der Tube

Das Coronavirus hat den kreativen Pater auch noch auf eine weitere, innovative Idee gebracht: neuerdings füllt er Weihwasser in hygienische, recyclebare Tuben. „Man kann den Deckel runterziehen und dann das Weihwasser hygienisch auf die Finger spritzen. Wenn man das Kreuz-Zeichen macht, erinnert man sich an den Empfang der Taufe. Das kann man dann auch recht praktisch einstecken und so kann man dann den Segen des lieben Gottes sozusagen überallhin mitnehmen“, sagte der Pfarrer.

ORF

Und auf der Rückseite der Tube finden sich via QR-Code viele virtuelle Wege zur Basilika von Frauenkirchen. Auf die Idee ist Lackner im Schlaf gekommen. „Da bin ich dem lieben Gott sehr dankbar, dass er mit immer wieder kreative Träume schickt“, so der Pater.