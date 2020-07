Abstand halten – auch im Amateurfußball

Nach den ersten Testspielen auf den burgenländischen Fußballplätzen atmen Spieler, Funktionäre und Fans vorsichtig auf. Vorfreude auf den Meisterschaftsbeginn Ende August macht sich auf den heimischen Sportplätzen bereits breit. Dennoch ist auch Skepsis dabei: Corona-Fälle beim SC Rust und beim SC Pinkafeld haben gezeigt, wie schnell der Fußball wieder zum Stillstand kommen kann – mehr dazu in Spieler des SC Freistadt Rust positiv getestet und Coronavirus-Fall beim SC Pinkafeld.

ORF

Ein erneuter Abbruch der Saison bleibt ein Thema und bereitet Sorgen. „Wir haben im Frühjahr schon eine riesige Vorbereitung hinter uns gebracht, wo wir die Kraft dann nicht auf den Boden bringen konnten, weil wir die Meisterschaft abbrechen haben müssen. Diese Gefahr besteht wieder“, so Christian Kniefacz, stellvertretender Obmann des ASV Neudorf/Parndorf.

Besondere Saison mit besonderen Regeln

Es wird eine Saison, mit Regeln für Spieler und Zuseher. Die Klubs müssen ein vom Verband festgelegtes Präventionskonzept umsetzen. „Wir haben geschaut, dass wir überall Desinfektionssprays aufgestellt haben, etwa bei den Eingängen, den Spielerkabinen oder bei den WCs. Wir haben auch bei der Kantine so abgesperrt, dass man rechts und links den Abstand hält. Es ist halt wichtig, dass jeder die Eigenverantwortung wahrnimmt“, so Heideline Pahr, Obfrau des ASV Nickelsdorf.

ORF

Beschränkte Zuschauerkapazität

Bei der Anzahl der erlaubten Zuschauer müssen genaue Regeln eingehalten werden. „Wir dürfen bis Juli nur mit 100 Zuschauern rechnen. Ab August gibt es dann 200 Zuschauer. Das gilt für die Stehplätze. Wenn man Sitzplätze hat und diese getrennt sind, sodass man den Sicherheitsabstand halten kann, dann ist es einfacher“, so Michael Billes, Obmann des SC Eisenstadt. Auch die Zuseher stehen dementsprechend in der Pflicht, auf die Eigenverantwortung zu achten.

Um den Vereinen unter die Arme zu greifen, bietet der burgenländische Verband in den kommenden Wochen Schulungen an. Dabei soll bei der Umsetzung des Präventionskonzeptes geholfen werden. „Die werden Funktionäre zu informieren, auf was sie achten sollen“, so Gerhard Milletich, Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV). Die Meisterschaft in den Amateurligen beginnt am 21. August.