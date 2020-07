Chronik

16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schandorf (Bezirk Oberwart) schwer verletzt worden. Er kollidierte im Bereich einer ungeregelten Kreuzung mit dem Pkw eines 49-Jährigen und kam daraufhin zu Sturz, teilte die Polizei am Freitag mit.