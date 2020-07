SJ fordert mehr Raum für Jugendliche

„Junge Menschen brauchen ihren Platz in der Gemeinde – egal ob Volleyballplatz, Freibad oder Jugendzentrum, es darf nicht auf uns, Jugendliche, vergessen werden. Wir sagen: Platz da!“, so die SJ-Landesvorsitzende Lejla Visnjic. Mit ihrer neuen Initiative will die SJ Burgenland den Schwerpunkt auf Jugendkultur und Jugendräume in den Gemeinden legen. „Die burgenländische Landesregierung setzt viele wichtige Maßnahmen, um hier auch in den Gemeinden genügend Platz für Jugendliche zu schaffen. Als zuständige Gemeindereferentin ist es mir ein Anliegen, diese Initiative zu unterstützen“, so Landeshauptmannstellvertreterin Eisenkopf.

SJ Burgenland

Die SJ setzt hiermit auch schon erste Schritte in Richtung Gemeinderatswahl. Für Visnjic sei es wichtig, dass es in jeder der 171 burgenländischen Gemeinden ein gut ausgebautes und attraktives Angebot gibt, „da auch nicht alle Jugendliche durch einen eigenen Führerschein mobil sind“. Laut Visnjic sind die Gemeinden sehr bemüht mehr öffentliche Jugendräume zu schaffen, jedoch mangelt es oft an Aufklärung. Für die SJ stelle genau dies ein großes Problem dar: „Viele Gemeinden nehmen in der Jugendkultur eine Vorreiterrolle ein, aber es gibt auch einige Negativbeispiele wie Eisenstadt, wo das „Jugendzentrum“ E_Cube mehr einer kostenpflichtigen Veranstaltungshalle gleicht, als einem Jugendzentrum“, so Visnjic.

SJ tourt durchs Burgenland

Im Zuge ihrer Sommerinitiative tourt die SJ Burgenland durch das Burgenland. Man möchte gleichzeitig auch für den freien Seezugang zu werben. Der SJ-Landessekretär Simon Luckinger erläuterte, dass man auch in jedem burgenländischen Bezirk mit einer Aktion auf die Forderungen aufmerksam machen werde.