Commerzialbank

ÖVP fordert Offenlegung der Geldflüsse an Parteien

In der Causa Commerzialbank fordert ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz am Donnerstag die SPÖ, FPÖ und Grüne auf, offenzulegen, wie viel Geld sie in den vergangenen Jahren von der Commerzialbank erhalten haben. Für die Volkspartei hat Sagartz die Zahlungen seit 2015 offengelegt.