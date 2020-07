Radio Burgenland bleibt regionale Nummer eins

Radio Burgenland erreicht täglich 33,8 Prozent der Hörerinnen und Hörer ab zehn Jahren. Mit einem Marktanteil von 34 Prozent ist Radio Burgenland nach wie vor regionale Nummer eins. Mehr als jede dritte im Burgenland gehörte Radiominute entfällt auf Radio Burgenland. (Mo-So, zehn Jahre und älter).

ORF

Höchst erfreulich ist auch das Ergebnis in der Kernzielgruppe der über 35-Jährigen: Hier erreicht Radio Burgenland täglich 42,0 Prozent und verzeichnet damit eine steigende Tagesreichweite. In dieser Zielgruppe erreicht Radio Burgenland sogar mehr als doppelt so viele Hörerinnen und Hörer wie alle Privatradios, die im Burgenland erreicht werden können, zusammen.

Foto Herb Dits

Innovative Ideen und ansprechender Musik-Mix

Landesdirektor Werner Herics ist über das Ergebnis sehr erfreut: "Der aktuelle Radiotest zeigt, dass Radio Burgenland weiterhin ein informativer, verlässlicher und geschätzter Begleiter der Burgenländerinnen und Burgenländer ist. In unserer täglichen Berichterstattung beweisen wir unserem Publikum Kompetenz, Qualität und Vertrauen – und das nicht nur in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Außerdem versuchen wir durch innovative Ideen im Programm von Radio Burgenland – wie etwa zuletzt durch den ‚Musikmärz‘ – sowie einen ansprechenden Musik-Mix unsere Hörerinnen und Hörer bestmöglich zu unterhalten“.