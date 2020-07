Großbrand in Eisenstadt

Eine Kfz-Werkstätte stand offenbar in Vollbrand, so die Landessicherheitszentrale. Der Brand ist um 1.00 Uhr ausgebrochen.

Stadtfeuerwehr Eisenstadt

Philipp Dorner von der Feuerwehr Eisenstadt schilderte den Einsatz: „Unser Einsatzleiter, der als erster eingetroffen ist, hat festgestellt, dass ein Werkstattgebäude samt angeschlossenem Verwaltungstrakt in Vollbrand steht. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. Es sind nach wie vor 140 Feuerwehrleute vor Ort.“

Teile der Fassade und des Daches mussten von der Feuerwehr abgetragen werden. Ein Innenangriff, also Löschversuche im Inneren des Gebäudes, war nicht möglich. „Es waren lediglich Außenangriffe unter schwerem Atemschutz möglich“, so Dorner: „Es wurden keine Personen verletzt, es handelt sich höchstwahrscheinlich lediglich um einen großen Sachschaden.“ Der Brand ist bereits unter Kontrolle, die Arbeiten der Feuerwehr werden allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.