Seit fünf Jahren kein Kind bei Verkehrsunfall gestorben

270 Kinder wurden im Burgenland bei Verkehrsunfällen in Österreich verletzt. Österreichweit verzeichnen insgesamt 84 Bezirke keine tödlichen Unfälle mit Kindern. Wenn es um Kinderunfälle geht, könne das Ziel nur Null sein, das Burgenland sei das einzige Bundesland, dass dieses Ziel in allen Bezirken erreicht habe, so der VCÖ.

Trotzdem fordert der Verkehrsclub Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem. Der VCÖ wünscht sich beispielsweise ein schärferes Vorgehen gegen Raser und Risikolenker. Helfen würden etwa höhere Strafen und dass die Handynutzung am Steuer ins Vormerksystem aufgenommen wird. Außerdem sollen gefährliche Straßenabschnitte saniert oder beseitigt werden. Eine Verkehrsberuhigung im Wohngebiet und ein dichtes Netz an sicheren Radwegen würde ebenfalls helfen, heißt es vom Verkehrsclub.