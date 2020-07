Coronavirus-Fall in Kindergarten in Rust

Neun Kontaktpersonen der Frau wurden von der Behörde unter häusliche Quarantäne gestellt. Sie werden ebenso wie alle 13 Mitarbeiter des Kindergartens und die Kinder der betroffenen Gruppe getestet. Die Erkrankte wird laut Koordinationsstab im Krankenhaus Eisenstadt behandelt.

Es handelt sich um den ersten Fall in der Freistadt. In den Ruster Tourismusbetrieben werden laufend Tests bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt, diese sind laut Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) bislang allesamt negativ ausgefallen. Der Kindergarten bleibt bis Ende der Woche geschlossen. Insgesamt sind im Burgenland derzeit 28 Personen am Coronavirus erkrankt. Am Mittwoch wurden drei Neuinfektionen gemeldet. Fünf Personen sind wieder genesen.