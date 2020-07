AMS: Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit steigen

Arbeitslos sind im Burgenland nun 9.945 Menschen, das sind um zwölf mehr als in der Vorwoche. 988 Unternehmer haben im Burgenland für knapp 9.300 Arbeitnehmer Kurzarbeit beantragt. Somit ist die Zahl der Unternehmer, die Kurzarbeit beantragt haben, um 30 gestiegen. Auch die Zahl der Betriebe, die einen Antrag auf Verlängerung der Kurzarbeit gestellt haben, ist gestiegen.

150 Arbeitskräfte

Im Vergleich zur Vorwoche sind nun nämlich 30 Firmen und 150 Mitarbeiter mehr in Kurzarbeit, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des AMS Burgenland Manfred Breithofer. Er bezeichnet diese Entwicklung als zufriedenstellend. Bisher hätten rund 1.000 der ursprünglich 3.200 Betriebe einen Verlängerungsantrag gestellt und Breithofer geht davon aus, dass sich diese Zahl nun bei einem Drittel einpendel werde.

Bisher wurden vom AMS 1,3 Millionen Euro für die Kurzarbeit ausbezahlt. Laut AMS suchen derzeit am Bau sowie im Kfz-Bereich mehr Menschen als zuletzt Jobs. Das größte Beschäftigungsplus mit 17 Jobeinstiegen gebe es in der Beherbung und Gastronomie sowie mit elf Einstiegen in der Warenerzeugung.