Zukunft des SVM entscheidet sich heute

Nach fast vier Stunden Diskussion und Beratung am Dienstag verschob der Senat 5 – der Lizenzausschuss der Bundesliga – die Entscheidung über ein mögliches Verfahren. In einem kurzen Statement betonte die Liga, man habe die am Freitag eingebrachte Stellungnahme des SV Mattersburg behandelt und zusätzlich auch informative Gespräche mit Vertretern des SV Mattersburg geführt. Zu den Inhalten dieser Gespräche gab es keinen Kommentar. Im Laufe des heutigen Tages will die Liga bekanntgeben, wie es jetzt weiter geht.

Von Commerzialbank-Skandal mitgerissen

Der SV Mattersburg ist seit dem Bekanntwerden der Malversationen der Commerzialbank Mattersburg mit ihrem Chef Martin Pucher selbst in finanzielle Schieflage geraten. Pucher ist als Präsident des Klubs zurückgetreten – mehr dazu Commerzialbank-Aus: Folgen für SVM. Auch Vizepräsident Richard Woschitz zog sich zurück – mehr dazu in Wieder Rücktritt: Wenig Zukunft für SVM.

Der Rest des Vorstands versucht seither, das Überleben des Klubs in der Bundesliga zu sichern. Immer wieder war die Rede von einem möglichen Investor. Die Zeit drängt. Ende Juli laufen viele Verträge aus. Spieler werden bereits mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Dennoch soll am 3. August die Vorbereitung starten.