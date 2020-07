Kleinunternehmen trotzen der Coronakrise

Die Fleischerei Brunner in Minihof Liebau hat 13 Mitarbeiter und ist in der überregional bekannt. Am Beginn der Corona-Krise sah es zunächst allerdings nicht gut aus für den Familienbetrieb. Für heuer muss man ein Umsatzminus von 20 Prozent verkraften. „Ich glaube, dass die Einheimischen doch wieder mehr im Ort gekauft haben", so Fleischermeister Alois Brunner.

ORF

Lebensmittel von regionalen Produzenten haben in der Corona- Krise an Stellenwert gewonnen, so die Beobachtung von Alois Brunner. Geholfen habe ihm auch die Möglichkeit zur Kurzarbeit. Mittlerweile gibt es für seine 13 Mitarbeiter wieder genug zu tun. „Ich bin optimistisch und ich glaube schon, dass das wieder wird“, so Brunner. Der Fleischermeister hofft, dass die Menschen die Maskenpflicht und Abstandsregeln einhalten und der Wirtschaft ein zweiter Lockdown erspart bleibt“, so Brunner.

Trend zur Regionalität auch in Werbebranche

Brunner ist einer der Stammkunden der Werbeagentur Gütesiegl in Jennersdorf. Als Ein-Personen-Unternehmen ist die Agentur typisch für die Branche. Luis Siegl hat in den ersten Wochen der Krise ältere und langfristige Aufträge abgearbeitet. „Jetzt fängt es wieder an, dass die Situation besser wird. Es stehen gute Projekte im Raum, wobei diese noch nicht abgeschlossen sind. Ich sehe der Zukunft aber trotzdem positiv entgegen“, so Siegl.

ORF

Auch Luis Siegl erkennt einen Trend zu Regionalität. Digitale Plattformen für lokale Produzenten schaffen, Aufträge regional vergeben – so können auch Kleinstunternehmen die Krise bewältigen. „Zusammenhalten ist gut und es wirkt sich tatsächlich aus. Diese Form der Sensibilisierung ist gut“, so Siegl. Trotzdem ist die Lage der Werbebrache insgesamt trist. Unternehmer kürzen laut Siegl diesen Bereich zuerst. Die Werbekonjunktur sei österreichweit auf einem historischen Tief.