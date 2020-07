Kleinstes Minus im Burgenland Tourismus

Der Sommertourismus in Coronavirus-Zeiten ist im Juni in Österreich wieder langsam angelaufen, bleibt aber weiter deutlich hinter den Vorjahreszahlen zurück. Nach den fast vollständigen Ausfällen im April und Mai mit je rund minus 90 Prozent ist die Zahl der Nächtigungen im Juni laut Statistik Austria um 58,6 Prozent zurückgegangen – mehr dazu in Heimischer Tourismus läuft nur langsam an.

Das Burgenland liegt beim Nächtigungsrückgang also deutlich unter dem Österreichdurchschnitt. Die stärksten Einbußen verzeichnete Wien mit 87,9 Prozent. Der Großteil der Gäste, die im Juni in Österreich Urlaub machten, kam aus dem Inland.