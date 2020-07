„Crazy Geese“: Baseball im Schmuckkästen

Das Spielfeld der „Crazy Geese“ befindet sich ausserhalb des Ortskerns von Rohrbach. Hier werden die Heimspiele der Baseballmannschaft ausgetragen. Am vergangenen Wochenende stand das erste Saisonspiel in dieser Saison auf dem Programm. Der Platz gilt unter Baseballfans als Schmuckkkästchen. „So ein Feld wie wir hier haben, haben die wenigsten. Die meisten Mannschaften die hierher kommen sind super begeistert. Sie verbinden es mit dem Kevin Costner-Film „Feld der Träume“, und sie sagen, dass das hier wie das Feld der Träume ist“, so Obmann Thomas Soffried.

Aufgrund der Coronapandemie hat die Meisterschaft erst drei Monate später begonnen, außerdem wird es heuer keine Auf- und Absteiger geben. „Deswegen haben wir gesagt, dass wir heuer viel ausprobieren werden. Spieler sollen Erfahrung sammeln, wir lassen sie auf Positionen spielen, auf denen sie normalerweise nicht spielen in der Kampfmannschaft. Der Tabellenstand ist für uns heuer nicht so wichtig“, so Obmann Soffried.

„Crazy Geese“ setzen auf Nachwuchsarbeit

Gegründet wurde der einzige Baseball-Verein des Burgenlands 1993. Der Name „Crazy Geese“, also „Verrückte Gänse“ ist dabei Programm. "Verrückte Gänse deswegen, weil wir aus Rohrbach sind und das das Wappentier ist. Und „verrückt", weil sich sich ein paar Verrückte zusammengetan haben und sich überlegt haben ‚Ok das machen wird jetzt‘, weil wir im Fernsehen den Film ‚Indianer von Cleveland‘ gesehen haben und das hat uns voll begeistert. Dann haben wir uns einen Schläger, Handschuh und einen Ball gekauft und ausprobiert“, erklärt Soffried die Entstehungsgeschichte des Vereins.

Um auch in Zukunft eine – im wahrsten Sinne des Wortes „schlagkräftige“ – Mannschaft zu haben, setzen die „Crazy Geese“ auf Nachwuchsarbeit. „Wir haben jetzt viel mehr Kinder, da gibt’s um die 20 bis 25 Kinder, die wir mittlerweile betreuen. Wenn ich auf die letzten 25 Jahre zurückschaue, sind es sicher so 200 Mitglieder gewesen“, so Soffried.

Trainingshalle neben dem Spielfeld

Zu den Baseballspielen im Rohrbacher Ballpark kommen im Schnitt zwischen 70 und 100 Zuschauer. Direkt neben dem Spielfeld steht seit neuestem zudem auch eine Baseball-Trainingshalle. Dort können die „Crazy Geese“ bei jedem Wetter trainieren. Es handelt sich dabei um die erste derartige Halle in Österreich.