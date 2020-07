Senioren-Reisen mit Virtual-Reality-Brillen

Die Senioren setzen die Virtual-Reality-Brillen auf und bekommen das Gefühl an einem vertrauten Ort ihrer Erinnerung zu sein. Sie sehe diese Orte mit 360-Grad-Videos. Im Burgenland sind das zum Beispiel der Csaterberg, ein Biobauernhof, der Oberwarter Christkindlmarkt oder die Eisenstädter Fußgängerzone.

Entspannung und Gesprächsstoff

Eine Testphase in Rotterdam habe gezeigt, dass Senioren vor allem regionale Orte, die ihnen bekannt seien, sehen wollten, sagte der Geschäftsführer von VitaBlick, Amadeus Linzer. Es sei einfach so, dass die Orte die man aus der Vergangenheit kenne, Ruhe und Gelassenheit auslösten. Mit dem Eintauchen in diese virtuelle Welt entstehe Abstand zum Alltag. Es stimuliere aber natürlich auch die Kommunikation. Nicht nur während des Anschauens, sondern auch in den Tagen danach, werde über diese Orte gesprochen.

ORF/Raphaela Pint

Test in Hilfswerk-Seniorenpensionen

Anfang März wurde das Start-Up gegründet, Firmensitz ist Oberwart. Die Brillen werden in den Seniorenpensionen des Burgenländischen Hilfswerks in Güttenbach, Lockenhaus und Limbach getestet. Diese Erlebnisform des Erinnerns mache den alten Menschen sehr viel Freude und bringe ihnen sehr viel, meinte der Geschäftsführer des burgenländischen Hilfswerks, Karl Schiessl.

Die virtuellen Ausflüge finden in Kleingruppen von fünf Senioren statt. Alle besuchen die gleichen Orte und tauschen sich anschließend in einem Gruppengespräch aus. Derzeit stehen 25 virtuelle Orte in Österreich zu Verfügung – bis Ende des Jahres sollen 25 weitere produziert werden.