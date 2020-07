Chronik

Pkw durchbrach Zaun bei Badesee

Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Sonntagabend in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) mit ihrem Pkw einen Zaun beim Badesee durchbrochen. Das Fahrzeug kam dabei auf dem Freizeitareal auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand.