Chronik

Schwimmerin von Ausflugsboot erfasst

Eine 61-Jährige Wienerin ist Samstagnachmittag in Mörbisch am Neusiedler See von einem Ausflugsschiff angefahren und von der Schiffschraube schwer verletzt worden. Die Polizei hat nun Details des schweren Freizeitunfalls geklärt.