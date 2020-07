Derzeit 24 Covid-19-Erkrankte

In den burgenländischen Spitälern befinden sich demnach aktuell keine Patienten mit dem Covid-19-Virus. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Bundesland sank damit um einen auf 395, jene der Genesenen blieb bei 360. In behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne befinden sich 146 Personen.

Der Koordinationsstab Coronavirus teilte am Samstag außerdem aktuelle Zahlen zum Contact-Tracing mit. Demnach konnte in acht von zehn Fällen von Covid-19-Neuinfektionen im Burgenland die Quelle des Virus ermittelt werden. Der Österreich-Schnitt liege bei sieben von zehn Fällen, so der Koordinationsstab unter Berufung auf eine Statistik der AGES.