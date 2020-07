Oscar Herics: Karriere im Europäischen Rechnungshof

Herics war beim europäischen Rechnungshof für die Kontrolle der EU-Gelder zuständig, vor allem in den Bereichen Strukturmaßnahmen, Verkehr und Energie. „Ich bin im Jahr 2014 in Luxemburg mit dem Ziel angetreten, insbesondere die wirtschaftlichen Prüfungen zu intensivieren und verbessern. Die Anzahl der Sonderberichte konnte in den letzten Jahren mehr als verdoppelt werden“, so Herics.

Sparpotentiale aufgezeigt

Gemeinsam mit seinem Team habe Herics mit den Berichten immer wieder erarbeitet, an welchen Stellen man sparen bzw. effizienter arbeiten kann. „Zuletzt etwa mit dem im Juni veröffentlichten Sonderbericht zur Überprüfung der EU-Megaverkehrsprojekte. Darin haben wir erhebliche Einsparungs- und Effizienzpotentiale aufgezeigt, und auch die Verschwendung öffentlicher Gelder kritisiert“, so Herics.

ORF

Ein weiterer wichtiger Aspekt in seiner Arbeit beim Europäischen Gerichtshof war die Durchführung von gemeinsamen Prüfung mit den nationalen Rechnungshöfen, vor allem in Bezug auf die Förderung von Mitgliedsstaaten in Ost und Südeuropa. Am Samstag wurde der Südburgenländer und burgenländische Kroate in seiner Heimatgemeinde St. Kathrein im Bezirk Oberwart empfangen. Seine Nachfolgerin in wird Helga Berger, bislang Budget-Sektionschefin im Finanzministerium.