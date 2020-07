Pinkafeld: Aufwendige Renovierung der katholischen Kirche

Die katholische Kirche von Pinkafeld wurde im Jahr 1786 den Heiligen Peter und Paul geweiht. Zur damaligen Zeit war die Kirche architektonisch ein Vorbild für viele nachfolgende Kirchenbauten in der Region. Gestifte wurde sie von der Adelsfamilie Batthyany. „Die ganze Gestaltung der Kirche im Innenbereich wurde von namhaften Künstlern der damaligen Zeit gemacht. Das gilt es natürlich zu bewahren und für die Nachwelt zu behalten“, so Ratsvikarin Sonja Kleinrath.

Kirche als „Kleinod in der Gegend“

Begleitet wird die Renovierung unter anderem von Thomas Pavicsits vom Bauamt der Diözese. „Die Kirche ist ein Kleinod in dieser Gegend. Die Gemälde und Einrichtungen sind von hoher Qualität und werden jetzt im Zuge der Restaurierung der Malereien auch restauriert“, so Thomas Pavicsits.

ORF

Die Gottesdienste werden derzeit noch in einem Ausweichquartier abghalten. „Zum Glück haben wir einen größeren Pfarrsaal, wo wir jetzt die Gottesdienste machen. Ich habe ein tolles Gefühl, dass es noch schneller gegangen ist als erwartet. Ich freue mich, dass ich dann Gottesdienste halten kann“, so Pfarrer Peter Okeke. Er wird demnächst ein Sabbatjahr einlegen. Sein Nachfolger wird Pfarrer Norbert Filipitsch, derzeit noch Pfarrer in Jennersdorf.