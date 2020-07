Design-Dachziegel aus Pinkafeld sichern Jobs

Das Wienerberger-Tondachziegelwerk in Pinkafeld läuft im Vollbetrieb, und das sieben Tage in der Woche. Seit Oktober des Vorjahres läuft der neue Dachziegel mit der Bezeichnung „V11“ vom Förderband, und zwar 40.000 Stück pro Tag. „Mittlerweile haben wir bereits vier Awards gewonnen. Wir haben uns dazu entscheiden, mit F.A. Porsche in Salzburg zusammenzuarbeiten, einem der renommiertesten Designbüros in Österreich. Das heißt: der Ziegel wird hier in Österreich designet und produziert sowie weltweit verkauft“, erklärt dazu Wienerberger-Geschäftsführer Johann Marchner.

ORF

Der Porsche-Tondachziegel wird laut Marchner bei über 1.000 Grad gebrannt und in drei verschiedenen Farbtönen hergestellt. „Das Besondere ist, dass es je nach Sonnen- und Witterungsverhältnissen ein Farbenspiel am Dach gibt. Das heißt: Es gibt eigentlich über den Tagesverlauf, und auch über die Jahreszeiten ein unterschiedliches Erscheinugnsbild am Dach. Das macht den Ziegel ganz besonders“, so Marchner.

Wienerberger lobt „Traditionsstandort“ in Pinkafeld

Wienerberger besitzt in Österreich drei Dachziegel-Werke. Dass das Werk in Pinkafeld mit der Produktion des „V11“ beauftragt wurde, begründet Geschäftsführer Marchner damit, dass es sich um ist einen „Traditionsstandort mit sehr viel Kompetenz im Dachbereich“ handle.

ORF

„Hier in Pinkafeld sind die Großformate zuhause. Der ‚V11‘ ist ein Großformatziegel. Deswegen war es naheliegend, hier den Ziegel produzieren zu lassen. Es ist für Wienerberger und mich ein klares Bekenntnis zu diesem Standort, um die Kompetenz zu zeigen, aber auch um nachhaltig diesen Standort zu sichern“, so Marchner. Derzeit beschäftigt Wienerberger in Pinkafeld 57 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren soll das Werk weiter modernisiert werden.