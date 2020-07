Wieder ein Patient in Spitalsbehandlung

Die Zahl der Genesenen liegt bei 359. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Burgenland liegt bei 394. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 129 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Einen Tag bevor das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in Österreich wieder verschärft wird, ist der Anstieg der Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich am Donnerstag binnen 24 Stunden in die Höhe geschnellt. Waren es zuletzt rund 100 Fälle täglich, wurden nun von den Behörden 170 Fälle von Mittwoch auf Donnerstag registriert.