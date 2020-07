Bereits 58,1 Mio. Euro an Kunden ausbezahlt

Aus jetziger Sicht man davon aus, dass 95 Prozent der anspruchsberechtigten Kunden in voller Höhe entschädigt werden – mehr dazu in Tacke: 95 Prozent verlieren kein Geld. Die Einlagensicherung springt im Fall von Bankpleiten beziehungsweise behördlichen Schließungen von Kreditinstituten für Auszahlungen bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank ein.

Leichte Verzögerungen bei Code-Zustellung

Es spreche nichts dagegen, dass bis Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche der allergrößte Teil der Auszahlungen auf die von den Kunden namhaft zu machenden Ersatzkonten erledigt sein werde, sofern die Kunden schnell seien, sagte Tacke. Bei der Zustellung der Briefe mit persönlichen Codes an betroffene Kunden hatte es leichte Verzögerungen bei der Post gegeben.

Barauszahlungen sind nicht möglich. Das gilt auch für die rund 30.000 Losungswortsparbücher. Hier müssen betroffene Sparbuchbesitzer in den Online-Auszahlungsanträgen auf der Internetseite der Einlagensicherung auch ein Foto des Sparbuchs hochladen und – wie beim Transfer von Geldern auf Girokonten – ebenfalls ein neues Konto für die Überweisung angeben. Für Menschen ohne eigenen Internetzugang hat die Einlagensicherung eine Servicestelle in der Commerzialbank-Filiale Zemendorf aufgemacht, die auch heute stark frequentiert war – mehr dazu in Großer Andrang bei Servicestelle in Zemendorf.

Mit Auszahlung von 490 Millionen Euro gerechnet

Spezialfälle könnten länger dauern: Also bei Sparbüchern im Fall von Verlassenschaften oder bei Verpfändungen oder auch bei Treuhandschaften. Wer etwa aus Urlaubsgründen derzeit seine Ansprüche nicht geltend machen kann, braucht auch keine Angst zu haben, etwas zu versäumen oder Geld zu verlieren. Die Verjährungsfrist liegt bei 30 Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass im Fall der Commerzialbank 490 Millionen Euro an gedeckten Einlagen an Kunden ausbezahlt werden.