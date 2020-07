Warten auf Statusbericht von Deloitte

Erst nach Fertigstellung dieser Analyse wird ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen. Bankkonkurse kann in Österreich nur die Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragen. Sie hat das Antragsmonopol dazu. Dieser Statusbericht soll eine aus heutiger Sicht erkennbare tatsächliche Vermögenslage und Schadenshöhe auflisten.

Fingierte Kontostände

Der Bank beziehungsweise deren Ex-Chef Martin Pucher wird vorgeworfen, Bankbilanzen mit fingierten Krediten und Einlagen umfangreich aufgeblasen haben. Unter anderem wurden Guthaben beziehungsweise Kontostände bei anderen Banken verbucht, die dort zumindest so aber nicht aufgeschienen sind – mehr dazu in FMA sperrt Commerzialbank: Pucher zurückgetreten. Mehreren österreichischen Banken wurden solcherart fingierte Kontostände zugeschrieben. Der APA wurden einzelne Fälle von betroffenen Häusern bestätigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Anlegeranwälte haben in der Causa Commerzialbank aktuell auch die Abschlussprüfer – namentlich die TPA Wirtschaftsprüfung – im Visier, der zumindest größerer „Erklärungsbedarf“ zugeschrieben wird – mehr dazu in Wirtschaftsprüfer im Kreuzfeuer der Kritik. Die Anlegeranwälte und Investorenvertreter sehen in dem Zusammenhang jetzt auch die Abschlussprüferaufsichtsbehörde APAB am Zug. Eine Stellungnahme dieser Behörde liegt bisher noch nicht vor.

ORF

Tacke: Viele Kunden erhalten noch diese Woche Geld

Für die betroffenen Kundinnen und Kunden richtete die Einlagensicherung in Zemendorf ein Servicecenter ein – mehr dazu in Großer Andrang bei Servicestelle in Zemendorf. Die Briefe an die Kunden, die einen Onlinezugangscode zur Bekanntgabe der neuen Daten enthalten, werden laut dem Geschäftsführer der Einlagensicherung, Stefan Tacke, am Mittwoch zugestellt. Man rechne damit, dass viele noch in dieser Woche ihr Geld erhalten.

Ein Großteil der Betroffenen, die bisher in die Servicestelle der Einlagensicherung in der Commerzialbank-Filiale in Zemendorf gekommen seien, habe bereits ein neues Konto. Sobald die Commerzialbank-Kunden mit dem Code ihre Daten online bekanntgegeben haben, sollten sie binnen 24 Stunden ihr Geld erhalten. „Wir rechnen schon damit, dass diese Woche ein beträchtlicher Teil das Geld auf dem Konto haben wird“, betonte Tacke – mehr dazu in Tacke: 95 Prozent verlieren kein Geld.