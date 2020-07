Millionenschäden nach Hagel

Bis zu golfballgroße Hagelkörner gingen Dienstagnachmittag nieder. Im Burgenland entstanden, laut einer Aussendung der österreichischen Hagelversicherung, Schäden im Ausmaß von 1,5 Millionen Euro. Betroffen sind 3.000 Hektar im Bezirk Neusiedl am See.

Vier Millionen Euro Schaden

In Niederösterreich entstanden Schäden von zwei Millionen Euro in den Bezirken Zwettl, Gmünd, Krems, Hollabrunn, Horn und Bruck an der Leitha. 10.000 Hektar Agrarflächen waren betroffen. In der Steiermark war von 500.000 Euro an Schäden auf 1.200 Hektar im Bezirk Deutschlandsberg die Rede. Österreichweit belaufe sich der Schaden auf vier Millionen Euro.

Überflutung im Bezirk Jennersdorf

Doch nicht nur im Nordburgenland, sondern auch im Süden des Landes kam es am Dienstag zu starken Regenfällen. In St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) wurde aufgrund massiver Regenfälle eine Straßenunterführung überflutet. Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden ausrücken. Alle Straßen sind mittlerweile wieder frei.