Commerzialbank

Gipfel: Erste Hilfe für Gemeinden

Der Bilanzskandal rund um die Commerzialbank Mattersburg hat einige Gemeinden in der Region in Schwierigkeiten gebracht. Sie hatten zum Teil die gesamten Reserven in der Bank angelegt. Bei einem Gemeindegipfel am Mittwochvormittag werden Hilfsmaßnahmen besprochen.