Coronavirus

Verständnis für Maskenpflicht im Supermarkt

Die Bundesregierung hat am Dienstag die Ausweitung der Maskenpflicht angekündigt. Ab Freitag braucht man in Supermärkten, Banken und auf in Post-Filialen wieder einen Mund-Nasen-Schutz. Kunden in Eisenstadt zeigten am Dienstag Verständnis für die Maßnahme.