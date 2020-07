Puchas übernimmt Seminarhotel Lagler

Lagler in Kukmirn hat eine bewegte Geschichte. Nach dem Tod des bekannten Schnapsbrenners Kurt Lagler gerieten das Seminarhotel und die Brennerei in wirtschaftliche Turbulenzen. Nach dem Konkurs im Jahr 2013 übernahm die Landegesellschaft WiBuG die Anlage. Es gelang ihr nie, diese gewinnbringend zu führen. Nun steht eine umfassende Renovierung an.

Doskozil: „Der Herr Puchas kann es“

Dass nun mit Josef Puchas ein erfahrener Hotelier das Kommando übernimmt, ist aus Sicht von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein Glücksfall. Auf der einen Seite habe Puchas bewiesen, dass er in Stegersbach etwas zustande bringe. Die Landesseite habe auch bewiesen – das müsse man offen sagen – „dass wir es nicht konnten“, so Doskozil: „Aber der Herr Puchas kann es.“ Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Puchas will bis zu zehn Millionen Euro investieren

Josef Puchas wird das Hotel und die Brennerei renovieren und schrittweise ausbauen. Die Anlage solle ein südburgenländisches Genusszentrum werden, in dem „alle Produkte des Südens“ einen Platz finden. Puchas sprach in diesem Zusammenhang auch von „einem Supermarkt der Regionalität“ für Touristen und die Menschen aus der Region. In den umliegenden Obstgärten der Anlage plant Puchas den Bau von Bungalows und Ferienappartements. Er will in den kommenden fünf Jahren bis zu zehn Millionen Euro investieren und rund 40 Arbeitsplätze schaffen.