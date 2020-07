Eisenstadt legt Transparenzbericht vor

Der Bericht gibt einen Überblick über die finanzielle Gebarung der Stadt, über Förderungen, Transferzahlungen, aber auch über die Vergabe von Aufträgen an diverse Firmen, sowie über den Personalstand, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Mit dem Bericht solle vor allem der Geheimniskrämerei vorgebeugt werden, so Steiner. Man habe immer einen soliden, konservativen Finanzkurs eingeschlagen. Es sei immer wichtig gewesen, das Geld der Steuerzahler sicher zu veranlagen und mit dem Geld für eine gute Weiterentwicklung der Stadt zu sorgen.

ORF

Coronavirus macht Stadt Budgetdisziplin schwer

Bedingt durch die Coronavirus-Krise werde es schwer sein, das Budget für das Jahr 2020 einzuhalten, sagte Steiner. Er forderte deshalb abermals Hilfe vonseiten des Landes ein. Man zahle mittlerweile 8,3 Millionen Euro, das sei bei einem 40-Millionen-Euro-Budget doch eine beträchtliche Summe. Gerade im heurigen Jahr mit den Auswirkungen der Pandemie sei das doppelt bitter. Er hätte sich schon erwartet, dass das Land Städte und Gemeinden auch entsprechend unterstütze, sagte der Bürgermeister.

Werden von der Stadtgemeinde Aufträge an Firmen erteilt, sei es vorrangiges Ziel Eisenstädter oder burgenländische Unternehmen zu beschäftigen. Diese hätten in der Vergangenheit die Arbeiten professionell erledigt, so Steiner.