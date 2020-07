Die Jagd als traditionsreiches Brauchtum

Der Jägerchor wurde im Bezirk Oberwart gegründet, um das alte Brauchtum wieder aufleben zu lassen: „Wir sind offen. Wir sind derzeit 20 Leute und wollen Leute aufnehmen. Jeder der Freude am Singen hat, kann zu uns kommen. Er muss kein Chorsänger sein. Bei uns geht es wirklich um das Brauchtum“, so Siegfried Fleischhacker, Gründer und Obmann des Jägerchors. In einem eigenen Liederbuch wurden die alten Jagdlieder gesammelt – sie sollen so an nächste Generationen weitergegeben werden.

ORF

Musikalisch werden die Jäger schon seit Generationen von Jagdhornbläsern begleitet. „Ich bin ganz stolz auf unsere Jagdhornbläsergruppen. Wir haben 15 im Burgenland. Wir sind aber auf der Nachwuchs, das ist auch ein Aufruf an junge Musikanten, sich mit dem Jagdhorn zu beschäftigen. Mittlerweile haben wir auch einen Jägerchor, das ist sehr schön“, so Landesjagdmeister Roman Leitner.

Mit Hut und eigener Sprache

Das Brauchtum der Jagd ist auch in der Kleidung der Jäger sichtbar. „Selbst wenn wir nicht im Revier sind, legen wir Wert darauf, ordentlich gekleidet zu sein. Wir treten in gedeckter Farbe auf, also in Grün- oder Brauntönen“, so Landesjagdmeister Leitner. Gejagt wird ausschließlich mit Kopfbedeckung, alles andere ist laut Leitner verpönt.

ORF

Auch die Sprache spiegelt das Brauchtum der Jägerschaft wider. Sie dient auch zur Abgrenzung zur nichtjagenden Bevölkerung. „Ich nehme nur einen Begriff her: Das ‚Blut‘ heißt in der Jägersprache ‚Schweiß‘. Das klingt natürlich wesentlich besser für die Nichtjagenden, und deswegen gibt es diese Sprache“, so Leitner. In der Ausbildung zum Jäger bzw. zur Jägerin muss diese kraftvolle und lautmalerische Sprache gelernt werden.

Zum Brauchtum gehören auch die Themen Jagdkultur und Waidgerechtigkeit. „Wie verhalten wir uns gegenüber der nichtjagenden Bevölkerung? Wie verhalten wir uns von Jäger zu Jäger? Wie verhalten wir uns gegenüber dem Wild, der Natur, und schlussendlich auch gegenüber dem erlegten Stück“, so Leitner.