Commerzialbank: ÖVP fordert Aufklärung

Laut ÖVP-Chef Christian Sagartz werde der 15. Juli vielen Menschen im Burgenland als schwarzer Mittwoch in Erinnerung bleiben. Jeder Sparer, der Geld verloren habe, habe das Recht zu erfahren, was in der Bank passiert sei. „Was ist mit dem Geld passiert und war diese Bank wirklich ein Selbstbedienungsladen, so wie man es sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen kann. Die Schuldigen für diesen Bankskandal werden Staatsanwälte und die Justiz finden. Es ist Aufgabe der Gerichtsbarkeit und nicht der Politik“, so Sagartz.

Größere Geldabhebungen vor Bankschließung?

Es gebe jetzt viele Gerüchte rund um die Vorgänge in der Bank. So solle es laut Medienberichten vor der Bankschließung zu größeren Geldabhebungen gekommen sei. „Glaubt man der Berichterstattung des heutigen Kurier, dann wussten ja schon Einige aus Wirtschaftskreisen und Politikkreisen länger Bescheid und haben schon vor dem Zusammenbruch der Bank das eine oder andere Ersparte in Sicherheit gebracht. Auch diesem Vorwurf wird die Polizei und die Justiz nachgehen müssen“, so Sagartz.

ORF

Sagartz will auch geklärt haben, welche Politiker ein Naheverhältnis zur Bank hatten. Namen will Sagartz keine nennen, es sei aber „ganz klar und ersichtlich, dass es hier Naheverhältnisse von hochrangigen SPÖ-Politikern gibt“, so Sagartz. Als Sofortmaßnahme fordert Sagartz das Land auf, den betroffenen Gemeinden und Firmen Garantien zu geben, damit diese die kommenden Löhne und Gehälter an die Mitarbeiter auszahlen können.

Anfragen im Landtag geplant

Sagartz kündigt zudem Anfragen für die kommenden Landtagssitzungen an und will Gespräche in den betroffenen Gemeinden führen. „Die Abgeordneten der Volkspartei stellen im Landtag zu den Beziehungen und Aktivitäten des Landes und aller Beteiligungen des Landes mit der Commerzialbank Anfragen. Und: Die ÖVP beruft Sondersitzungen der Prüfungsausschüsse ein, in allen Gemeinden, in denen die Commerzialbank Filialen hatte, oder in all diesen Gemeinden, wo es Beziehungen zur Commerzialbank gab“, so Sagartz.