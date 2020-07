Fertörakos: Weiterhin Unsicherheit

Die Juristin Astrid Kuron besitzt ein Seehaus in Fertörakos. Der Wienerin gehört das Haus seit 2012, der Pachtvertrag des Grundstückes wurde Ende 2018 ohne Vorwarnung gekündigt. Grund dafür ist ein Tourismusprojekt, bei dem direkt am Ufer ein Hotel mit 100 Betten, ein Freizeitpark und Anlegeplätze für Hunderte Schiffe und Boote entstehen. Die Kosten sollen bei rund 75 Millionen Euro. Beim ORF Burgenland-Lokalaugenschein waren keine Baumaschinen zu sehen, die Baustelle war verwaist.

privat

Leidtragende des Projekts sind Anrainer wie Frau Kuron. „Während ich noch den Pachtvertrag offen gehabt hab, ist ein Traktor durch das Grundstück gefahren und hat dabei den Zaun ruiniert. Sie haben dort sämtliche Bäume, die auf dem Grundstück waren, abgeschnitten – und das noch zu einem Zeitpunkt, als ich eigentlich noch Pächterin des Grundstücks war", so Kuron.

Spekulationen über Aus des Projekts

Nun folgt das nächste Kapitel: Laut Medienberichten soll das Projekt eingestellt werden – doch auf Anfrage des ORF Burgenland wird das von der zuständigen Errichtungsgesellschaft als „nicht richtig“ bezeichnet. Das öffentliche Vergabeverfahren laufe weiter. Man halte sich an alle Abmachungen und könne erst nach Abschluss des Verfahrens auf offene Fragen eingehen.

ORF

Was bleibt, ist Unsicherheit bei den Anrainern. „Es ist so eine komische Situation, wo niemand weiß, was jetzt eigentlich genau passiert. Man lebt hier in einem Zustand zwischen Hoffnung und Enttäuschung“, so Seehausbesitzerin Astrid Kuron. Das touristische Megaprojekt am Neusiedler See wird wohl weiterhin für Gesprächsstoff sorgen.