Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr gegen 17.00 Uhr auf der L116. Wenig später wurden die Einsatzkräfte von der Landessicherheitszentrale Burgenland verständigt. Zwei Pkw sind aus bisher ungeklärter Ursache ineinander gekracht. Die beiden Lenker wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.

32 Feuerwehrleute im Einsatz

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die L116 musste für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten etwa eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Feuerwehren von Maria Bild, Weichselbaum und Mogersdorf-Ort waren mit vier Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten im Einsatz. Auch das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen an Ort und Stelle, so auch die Polizei.