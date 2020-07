Zwölf Coronavirus-Fälle

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Burgenland liegt bei 378. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 115 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, um elf weniger als am Freitag. Derzeit wird in den burgenländischen Spitälern niemand behandelt, der an Covid-19 erkrankt ist.