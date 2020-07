Schwarzer Knoblauch für Genießer

Bio-Landwirt Simon Goldenits aus Tadten (Bezirk Neusiedl am See) begann vor vier Jahren damit, Knoblauch zu fermentieren. Bis die Knolle schwarz wird, muss sie einige Stationen durchlaufen. Nach der Ernte werde der Knoblauch von der Erde gereinigt und in spezielle Trocknungsboxen gefüllt, weil er sonst verderben würde, erklärte Goldenits.

Fermentation in Klimakammer

Der Fermentationsprozess passiert dann in einer Klimakammer. Man arbeite nicht mit Zusatzstoffen, sondern es sei nur notwendig, eine gewisse Temperatur und eine gewisse Luftfeuchtigkeit zu halten, sagte Goldenits: „Diese wechseln inzwischen immer und da habe ich mir in vier Jahren Tüftelei mittlerweile schon die richtige Temperaturrezeptur herausgesucht und bin jetzt froh, dass wir so gute Qualität erzeugen können.“

In Asien weit verbreitet

Der fermentierte Knoblauch wird schwarz und hat eine cremige Textur mit leichtem Balsamico-Aroma. Er sorgt für keinen unangenehmen Geruch. In den asiatischen Ländern sie der schwarze Knoblauch jedem ein Begriff, sagte Goldenits. Was die gesundheitlichen Eigenschaften betreffe, stehe er dem frischen Knoblauch nicht nach. Im Gegenteil, es gebe Studien, dass Eigenschaften – wie zum Beispiel die blutverbessernde Wirkung – noch verstärkt würden. Den fermentierten Knoblauch gibt es auch in Kapselform und Goldenits arbeitet auch an einem eigenen Likör.