Soldaten und Polizisten gegen Coronavirus

Am Grenzübergang Klingenbach etwa kontrollieren die Soldaten gemeinsam mit der Polizei den Einreiseverkehr nach Österreich. Zwei Aufgaben stehen im Fokus: Neben dem Verhindern illegaler Migration nach Österreich werden auch Covid-19-Kontrollen durchgeführt. Vor allem jene Autos, die aus Ländern mit steigenden Infektionszahlen kommen, werden kontrolliert, so Major Robert Kulterer vom Militärkommando Burgenland. Es gebe ja momentan den massiven Anstieg an Covid-19-Zahlen im Bereich des Balkans und genau diese Staaten seien jetzt in der letzten Woche auch auf die Liste gekommen für die Reisewarnung. „Hier werden die Fahrzeuge herausgeholt und kontrolliert“, so Kulterer.

Wieder mehr Flüchtlinge unterwegs

Doch nicht nur die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt, auch die illegale Migration nimmt zu. Im Frühjahr ist es aufgrund der Coronavirus-Krise zu vergleichsweise wenigen Aufgriffen gekommen. Nun versuchten wieder mehr Menschen nach Österreich zu kommen, so Kulterer. Diese Zahl habe sich in der letzten Zeit massiv nach oben bewegt. Viele Flüchtlinge müssten auch durch den Balkan-Raum und das sei dann natürlich eine große Gefährdung.

Jetzt im Juli wurden bereits so viele Flüchtlinge aufgegriffen wie im gesamten Vorjahr. Das Bundesheer kontrolliert die burgenländische Grenze und die Einreise am Flughafen Wien-Schwechat mit insgesamt 530 Soldaten.